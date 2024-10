Diego Medina: el héroe silencioso que anuló a Luis Díaz en la victoria de Bolivia

Diego Medina, el lateral derecho de la selección boliviana, brilló en el partido contra Colombia, donde la Verde logró una victoria por 1-0 en el estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto. Este encuentro, correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue crucial para Bolivia, ya que no solo significó su tercera victoria consecutiva, sino que también le quitó el invicto al equipo cafetero.



Desde el inicio del partido, Medina mostró una intensidad notable en su marca. Su velocidad y fuerza fueron determinantes para desbordar por la banda derecha y contener los avances colombianos. En particular, tuvo un duelo destacado contra Luis Díaz, delantero del Liverpool, a quien logró anular completamente durante el encuentro. A pesar de los intentos de Díaz por superar a Medina, este se mantuvo firme y concentrado.



El rendimiento de Medina ha sido sobresaliente en los últimos partidos de eliminatorias, lo que ha llamado la atención tanto a nivel local como internacional. Su capacidad para adaptarse y desempeñarse bien bajo presión lo coloca como un jugador clave en la defensa boliviana. La actuación frente a Colombia reafirma su potencial y lo posiciona como un prospecto interesante para clubes fuera del país.



El partido fue un verdadero espectáculo. Bolivia tomó la iniciativa desde el primer minuto, presionando a Colombia y generando varias oportunidades de gol. El único tanto del encuentro fue anotado por Miguel Terceros en el minuto 58, tras una rápida contra que dejó atrás a dos defensores colombianos y sacó un zapatazo para decretar el 1-0. Este gol no solo selló la victoria, sino que también elevó la moral del equipo boliviano.



A pesar de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Héctor Cuéllar en el minuto 19, Bolivia mantuvo su solidez defensiva. La estrategia del director técnico Óscar Villegas se centró en aprovechar los remates de media distancia, lo cual resultó efectivo ante un Colombia que no pudo concretar sus oportunidades. La defensa boliviana, liderada por su capitán, Luis Haquin, mostró una gran cohesión y determinación.



La victoria sobre Colombia es un hito significativo para Bolivia en esta campaña de eliminatorias hacia el Mundial 2026. Con este triunfo, la selección boliviana se posiciona en la quinta posición de la tabla, lo que abre nuevas posibilidades para clasificar al próximo Mundial.



Con miras al próximo desafío contra Argentina el 15 de octubre, los bolivianos están motivados tras este triunfo agónico.