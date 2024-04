Dilio Rodríguez fue suspendido indefinidamente del arbitraje

Dilio Rodríguez fue suspendido de manera indefinida del arbitraje. El juez chuquisaqueño fue criticado por su polémica actuación en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura entre San Antonio de Bulo Bulo y Bolívar, que terminó con victoria a favor del conjunto del trópico cochabambino (1-0). La suspensión fue notificada por el presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros (ABAF), Víctor Hugo Chambi.



“La comisión arbitral analizó a profundidad el partido de Dilio Rodríguez y determinó que existen errores. No fue uno de los mejores partidos del árbitro. Hay jugadas que se deberían sancionar de forma temeraria”, indicó Chambi.



“La comisión determinó suspender de forma indefinida a Dilio Rodríguez. El juez también tendrá la oportunidad de hacer su descargo", añadió.



Está es la tercera suspensión que sufre Rodríguez desde que forma parte de la División Profesional. La más reciente fue en octubre de 2023, cuando en un partido entre The Strongest y Blooming no cobró un claro penal a favor de la academia cruceña.



Desde entonces, la comisión de árbitros determinó suspenderlo hasta 2024. Sin embargo, a los dos meses (diciembre) reapareció como juez central en la final de la Copa Simón Bolívar que disputaron GV San José y San Antonio. En aquel encuentro, nuevamente estuvo en el ojo de la tormenta tras cobrar un penal inexistente a favor del equipo de Bulo Bulo.



En el partido entre San Antonio y Bolívar del pasado domingo, Rodríguez, expulsó confusamente al brasileño Bruno Savio y permitió en reiteradas oportunidades el juego brusco. Lo llamativo es que a pesar de tener una demanda ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), el juez continuó dirigiendo con normalidad.