Dirigente de Blooming habla sobre la situación contractual de los jugadores

Fernando Cuéllar, dirigente de Blooming, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación contractual de varios jugadores del club, aclarando rumores y detalles sobre negociaciones. También se refirió a la salida de Álvaro Peña. En una publicación, Cuéllar afirmó: “Hablamos con Álvaro Peña, entendió la situación respecto a la no renovación de su contrato; todo lo demás son solo especulaciones”.



En relación a la continuidad de Arquímedes Figuera, Cuéllar reveló que el jugador y sus representantes solicitaron una renovación con un salario mensual de 13,000 dólares para 2025 y 15,000 dólares para 2026, además de exigir un pago en dólares y una prima de 30,000 dólares.



Asimismo, Cuéllar manifestó que “Arquímedes intimó al club, es decir que inició un proceso previo a demanda. Es bueno saber que por esa intimación se va este año con dos meses adeudados, lo que significa que se desprende del grupo para hacer un reclamo individual. Estas situaciones, si no se comentan, no se saben”.



El dirigente también destacó la actitud de otros jugadores, mencionando que Jonathan Lacerda y Fernando Arismendi “se han portado 100 puntos entendiendo la situación del país”. Cuéllar enfatizó que “todo lo demás que se diga o se hable está fuera de la realidad”, defendiendo así la postura del club ante las dificultades económicas actuales.



El panorama en Blooming se esclarece poco a poco y ahora se espera que la dirigencia presente oficialmente a Mauricio Soria, quien ya tiene todo acordado para convertirse en el nuevo director técnico de la academia pensando en la temporada 2025, donde el reto más inmediato serán los cruces ante El Nacional de Ecuador por la fase 1 de la Copa Libertadores.