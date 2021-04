Dirigente de Guabirá denunció públicamente agresión verbal del presidente de la FBF

Escucha esta nota aquí

Édgar Menacho, dirigente de Guabirá que participó de la reunión de consejo superior de la División Profesional, este viernes en La Paz, denunció públicamente en el programa Facetas Deportivas que fue víctima de agresión verbal por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Fernando Costa.

Según Menacho, la molestia de Costa surgió por una pregunta que le hizo al final de la reunión sobre la situación del estadio de El Alto, donde el pasado sábado hubo incidentes al final del partido entre Always Ready y Nacional Potosí.

“Le dije que como dirigentes tenemos que saber qué pasa, en qué quedó el tema del estadio de El Alto, qué va a suceder, si ha habido sanciones, demanda, está en el TRD, qué hay y él me dice que el tema se cerró y que no le falte el respeto. Se molestó, me increpó, se levantó de su testera y se vino hasta mi asiento en forma amenazante, pero lo detuvieron y creo que por eso no llegó a las manos. En ese momento aparecen cinco o seis guardaespaldas, como que llevaron algo premeditado”, dijo Menacho.

El directivo del club azucarero también dijo que hubo agresiones verbales hacia Ronald Raldes y Sergio Galarza, presidente y gerente deportivo de Oriente Petrolero, respectivamente.

Esa molestia contra ambos fue a raíz de que la dirigencia del club refinero expresó su extrañeza que la quinta fecha del torneo se suspenda justo antes del debut de Always Ready en la Copa Libertadores, teniendo que enfrentar antes al equipo albiverde.

“Lo insultaban a Sergio Galarza y a Ronald Raldes, que fueron jugadores de la selección, y me insultaban a mí porque había preguntado. Otros dirigentes lo sacaron de encima de nosotros, porque quería agredirme y tenía guardaespaldas”, agregó Menacho.

Cuando Menacho, Raldes y Galarza se retiraban del lugar, Costa continuó insultándolos según el dirigente del club rojo de Montero. “Nos dijo váyanse de aquí cambas de mier… mari… Eso viene de un presidente de la FBF”, finalizó Menacho.