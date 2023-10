División Profesional: así marcha la tabla acumulada

El domingo se dio por finalizada la fecha 28 del torneo todos contra todos y la tabla acumulada no sufrió mayores cambios en la parte alta.



The Strongest continúa dominando la División Profesional con un promedio de 1,967 (59 puntos) . Un escalón más abajo aparece Bolívar con 1,844 (59 puntos), finalmente el podio lo completa Always Ready que tiene 1,688 (54 puntos).



Cuarto a octavo puesto:



4. Nacional Potosí: 1,636 (53 puntos)

5. Aurora: 1,594 (51 puntos)

6. Real Santa Cruz: 1,484 (46 puntos)

7. Real Tomayapo: 1,469 (45 puntos)

8. Wilstermann: 1,375 (44 puntos)