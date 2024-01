División Profesional: el miércoles se definen los torneos a jugarse en 2024

Este miércoles se llevará a cabo la reunión de Consejo Superior de la División Profesional, que reúne a los representantes de los 16 clubes profesionales de Bolivia, en el hotel Radisson de Santa Cruz.



El encuentro, que inicialmente estaba programado para realizarse en La Paz, tendrá como objetivo definir los torneos que se disputarán en 2024, así como las novedades en la convocatoria.



Según el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, se prevé que se mantenga el formato de un torneo largo y otro corto (por series), similar al de 2023.



Esto se debe a que 2024 será un año con varias interrupciones por las fechas FIFA, la Copa América en Estados Unidos (del 20 de junio al 14 de julio) y las seis jornadas de eliminatorias que se jugarán entre septiembre, octubre y noviembre.



Otro tema que se abordará en la reunión será el de los jugadores sub 20 y sub 23 que deberán estar en cancha durante los partidos.



En el último Congreso, Costa había propuesto que fueran dos sub 20, pero luego se modificó a un sub 20 y un sub 23. Sin embargo, será en esta reunión donde se ratificará o cambiará esta decisión.



Los clubes ya recibieron la circular de comunicación y la reunión empezará a las 9:00. En la misma, la Comisión de Competiciones, liderada por Klaus von Landwust, presentará las propuestas de campeonato y el calendario, aunque Costa ya adelantó que se jugarán dos torneos y que el inicio será en la primera semana de febrero.