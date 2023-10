DivPro: así marcha la tabla del punto promedio

La tabla del punto promedio (acumulada) de la División Profesional está más picante que nunca.



Los torneos de la máxima categoría del fútbol boliviano van ingresando en su recta final, y los equipos empiezan a sacar cálculos.



Luego de un largo tiempo, The Strongest perdió el primer lugar a costa de Bolívar. La academia derrotó el lunes a Gran Mamoré y desplazó al Tigre al segundo lugar.



Sin embargo, los demás equipos en zona de clasificación a torneos internacionales, mantienen sus posiciones.



En tanto, la lucha por la permanencia luce bastante apretada. Vaca Díez se encuentra en el descenso indirecto, mientras que Royal Pari y Palmaflor ocupan las casillas del descenso directo.



Tabla punto promedio (acumulada)



1. Bolívar: 1.9428

2. The Strongest: 1.9375

3. Always Ready: 1.6176

4. Nacional Potosí: 1.6000

5. Aurora: 1.5714

6. Real Tomayapo: 1.4571

7. Real Santa Cruz: 1.4242

8. Universitario: 1.4000

9. Wilstermann: 1.3714

10. Blooming: 1.1944

11. Oriente Petrolero: 1.1428

12. Guabirá: 1.1250

13. Independiente: 1.1142

14. Gran Mamoré: 1.1111

15. Vaca Díez: 1.0882 (indirecto)

16. Royal Pari: 1.0571 (directo)

17. Palmaflor: 1.0294 (directo)