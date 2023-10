DivPro: Enrique Triverio y Dorny Romero lideran la tabla de goleadores

Enrique Triverio marcó el único tanto en la victoria frente a Blooming y trepó al primer lugar. El atacante sumó 17 dianas y alcanzó a Dorny Romero.



Por su parte, el delantero dominicano de Always Ready, no ha podido reencontrarse con el gol desde que se reinició la liga.



El podio lo completa Martin Prost. El argentino que milita en Nacional Potosí, no marcó en esta fecha y se mantiene en el tercer lugar con 16 tantos.