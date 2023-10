DivPro: repasá las tablas de posiciones del torneo por series

El martes concluyó la séptima fecha de la Copa División Profesional, y los mejores equipos empiezan a encaminar su clasificación a la siguiente ronda.



A continuación, te mostramos cómo quedaron las tablas de posiciones del torneo por series.



Fecha 7



Grupo A



1. Bolívar: 15 puntos

2. Real Tomayapo: 11 puntos

3. Wilstermann: 10 puntos

4. Gran Mamoré: 10 puntos

5. Royal Pari: 9 puntos

6. Oriente Petrolero: 5 punto



Grupo B



1. Aurora: 12 puntos

2. Guabirá: 8 puntos

3. The Strongest: 6 puntos

4. Palmaflor: 5 puntos

5. Real Santa Cruz: 2 puntos



Grupo C



1. Blooming: 16 puntos

2. Always Ready: 11 puntos

3. Nacional Potosí: 10 puntos

4. Universitario: 9 puntos

5. Vaca Díez: 9 puntos

6. Independiente: 4 puntos