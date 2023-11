DivPro: solo cuatro equipos continúan en la lucha por el título

El torneo todos contra todos de la División Profesional (liga) ingresa en su recta final. Solo restan cinco fechas para conclusión, y The Strongest (1) le saca una importante ventaja al resto de sus perseguidores.



Sin embargo, en el fútbol nada está escrito, y Always Ready, Bolívar y Nacional Potosí, aguardan por algún tropiezo del conjunto aurinegro.



A continuación, te mostramos como marcha la carrera por la máxima corona del fútbol boliviano.



1. The Strongest: 56 puntos



Próximos partido:

Fecha 30: Gran Mamoré (La Paz)

Fecha 31: Vaca Díez (Pando)

Fecha 32: Always Ready (La Paz)

Fecha 33: Wilstermann (Cochabamba)

Fecha 34: Nacional Potosí (La Paz)





2. Always Ready: 49 puntos



Próximos partido:

Fecha 30: Guabirá (Montero)

Fecha 31: Royal Pari (El Alto)

Fecha 32: The Strongest (La Paz)

Fecha 33: Oriente Petrolero (El Alto)

Fecha 34: Blooming (Santa Cruz)



3. Bolívar: 48 puntos



Próximos partido:

Fecha 30: Independiente (La Paz)

Fecha 31: descanso

Fecha 32: Palmaflor (Villa Tunari)

Fecha 33: Real Tomayapo (La Paz)

Fecha 34: Real Santa Cruz (Santa Cruz)