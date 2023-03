¿Dónde jugará Marcelo Martins?

- Oriente Petrolero: Si bien no es un club que pueda satisfacer las aspiraciones económicas de un jugador de la talla de Martins, el refinero tiene algunos 'pros' para inclinar la balanza. Sería un titular indiscutible ya que Oriente no cuenta con mucha competencia en la delantera, también hay que tomar en cuenta que Marcelo es hincha y socio del club, ese cariño especial por los colores podría tirarle para firmar con el equipo cruceño y sentir el calor de los bolivianos en cada cancha que visite. Competir por un premio internacional y luchar en la Sudamericana serán los objetivos.

- Always Ready: El 'Pampa' Biaggio lo quiere. El DT del millonario señaló para los medios paceños, que él lo pidió para The Strongest cuando estaba de entrenador allí. "Lo pedí, pero no se dio... Ahora tengo que hablar con Andrés Costa (presidente de Always), yo no puedo tomar una decisión de esas. Es el mejor jugador que tiene Bolivia, ojalá (se de), pero hay que hablarlo", dijo sobre Marcelo. Sin dudas que es un 'fetiche' del Pampa. Solo apuntarían al campeonato local tras el fracaso en las Fases Previas de Libertadores.