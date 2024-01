Dorival Jr asume la 'Seleção' con llamado a "reencontrar" camino a la victoria

"Con el fútbol brasileño aprendimos el camino de la victoria y necesitamos reencontrarlo", dijo el técnico paulista, de 61 años, durante su presentación oficial en Rio de Janeiro.



"¿Es un momento difícil el que estamos pasando? Sí, pero nada imposible de revertir rápidamente", agregó en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras firmar el contrato que lo vincula a los pentacampeones del mundo hasta después del Mundial de 2026.



La CBF lo anunció oficialmente el miércoles como reemplazo de Fernando Diniz, que estuvo en el cargo desde julio hasta el viernes pasado, con malos resultados en la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial norteamericano.



Bajo el mando de Diniz, que compaginó el puesto con la dirección técnica del Fluminense, la 'Canarinha' terminó el 2023 en la sexta posición de la eliminatoria, la última que da cupo directo a la cita mundialista.



Apenas venció a los colistas Bolivia y Perú y arrastra cuatro juegos seguidos sin ganar, incluidas tres derrotas consecutivas.



- Lecciones -

Fuera del campo, la CBF vivió una crisis de poder luego de que su presidente, Ednaldo Rodrigues, fuera retirado del cargo brevemente debido a un embrollo judicial.



El dirigente, que garantizaba la llegada del orientador italiano Carlo Ancelotti, regresó al cargo el jueves pasado y al día siguiente destituyó a Diniz.



"Hoy estoy aquí representando a la selección más vencedora y campeona del planeta, aquella que inspiró a muchos en todo el mundo, y que tiene, por obligación, hacer lo mismo de nuevo", afirmó el flamante seleccionador.



"El fútbol brasileño es muy fuerte, se reinventa, pero no puede vivir un momento como el que está pasando. Tal vez nos sirva de lección para que lo asimilemos rápidamente y encontremos un nuevo camino", agregó.



Dorival Jr evitó señalar "culpables" de la mala hora de la 'Canarinha', que no gana el título mundial desde 2002, y pidió a los brasileños que abracen al equipo nacional debido a que el desinterés por la 'Seleção' ha aumentado en los últimos años.



"Crean un poco más en su selección", afirmó el DT, quien se dijo "sinceramente emocionado" por asumir el cargo, tras dirigir al Sao Paulo hasta el domingo.



"Voy a hacer todo lo posible para que lleguemos a la final del Mundial", prometió.



- "Aprender a jugar sin Neymar" -

Pero también solicitó a los futbolistas "sentir un poco más la camisa de la selección", para poder desarrollar el "fútbol vistoso, bien jugado" y "efectivo" que ha hecho famoso a Brasil.



"Todos tenemos que entender un poco más lo que representa la selección y, por encima de todo, que cada uno asuma un poco más sus responsabilidades a partir del momento en que sea convocado", sostuvo.



Dorival reiteró que "no tiene ningún problema" con Neymar, a quien dirigió en el Santos de Sao Paulo en 2010. Entonces, un encontronazo entre los dos terminó con el despido del entrenador.



Lesionado de la rodilla izquierda en octubre, el goleador histórico del 'scratch', de 31 años, será baja en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio, según el médico de la 'Seleção'.



"Brasil tiene que aprender a jugar sin Neymar, entendiendo que actualmente él está lesionado. Es uno de los tres mejores jugadores del mundo y después vamos a contar con él", afirmó.



Campeón de la Copa Libertadores-2022 con el Flamengo y con más de dos décadas de experiencia en los banquillos, Dorival Jr debutará en marzo, en los amistosos que Brasil disputará contra Inglaterra y España en Europa.