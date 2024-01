Dorny Romero analiza su futuro

Dorny Romero arribó a Bolivia con la finalidad de definir su futuro. Todo parece indicar que el último goleador de la División Profesional continuará su carrera fuera del país.



“Tengo una oferta de un equipo de Rusia. Estoy analizando cuál me conviene más para tomar la decisión correcta. Es una situación complicada ya que todo futbolista desea crecer y ese es mi objetivo”,dijo.



Romero sabe que su posible traspaso al FC Khimki se debe a su gran desempeño en el fútbol boliviano.



“Mi objetivo siempre fue pelear el liderato de goleadores. Gracias a Dios terminé como máximo goleador de la temporada y eso me ayudó mucho”.



“Espero tomar una decisión hasta fin de mes. Si me quedo en Always trabajaré al máximo como siempre y si me toca emigrar a otra liga no será la excepción”,concluyó.



De momento, Romero, no se ha presentado a la pretemporada de Always Ready. Además, no será tomado en cuenta para los amistosos de preparación que sostendrá el conjunto alteño en Perú.