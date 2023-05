Dorny Romero es el nuevo máximo goleador de la Liga

'Almanaque' no pudo anotar para Real Santa Cruz ante Nacional Potosí, y Fernández tuvo descanso, ya que Bolívar fue el equipo libre de la fecha. La carrera para ver cuál es el delantero más efectivo continúa abierta.

1) Dorny Romero de Always Ready – 10 goles

2) Ronnie Fernández de Bolívar – 9 goles

3) Efmamj Jasond González de Real Santa Cruz – 8 goles

4) Gilbert Álvarez de Palmaflor – 7 goles

5) Enrique Trivero de The Strongest – 7 goles

6) Tommy Tobar de Nacional Potosí – 6 goles

7) Junior Arias de The Strongest – 6 goles

8) Jonathan Cañete de Palmaflor - 6 goles

9) Gastón Rodríguez de Blooming – 5 goles

10) José Erik Correa de Royal Pari – 5 goles