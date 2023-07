Dorny Romero lidera la tabla de goleadores de la liga

Dorny Romero no se mueve de lo más alto en la tabla de goleadores de la Liga División Profesional.



A pesar de no haber jugado en esta fecha el delantero de Always Ready continúa liderando la estadística con 15 goles.



El conjunto alteño tuvo libre en la jornada 21 y volverá al ruedo el próximo fin de semana.



En segundo lugar aparece Enrique Triverio de The Strongest, el argentino marcó dos tantos en la goleada por 4-0 sobre Palmaflor y alcanzó las 14 dianas.



Un peldaño más abajo, tres jugadores comparten el tercer puesto. Ronnie Fernández, Martín Prost y Tommy Tobar están igualados con 11 conquistas.



Fernández está peleado con las redes y no ha podido ayudar a Bolívar en los últimos partidos.



En tanto, la dupla de Nacional Potosí tendrá la oportunidad de aumentar sus números este lunes cuando visiten a Gran Mamoré en el cierre de la fecha liguera.