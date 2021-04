Dos goles de Mbappé sitúan líder provisional al París Saint-Germain

Escucha esta nota aquí

El delantero francés Kylian Mbappé lideró a su París Saint-Germain a la victoria 3-1 en Metz (10º) con dos goles y permitió que el conjunto capitalino duerma este sábado, de manera provisional, como líder de la Ligue 1, en un partido de la 34ª jornada.

Ni su edad ni la inminencia de las semifinales de la Liga de Campeones, el campeón del mundo en 2018 no dudó en echarse el equipo a sus espaldas este sábado para lograr un triunfo que metiera presión a sus rivales por el título.

Apenas iniciado el partido, Mbappé controló un hermoso centro desde atrás del español Ander Herrera para enfilar en solitario hacia la portería, fusilando el arco del Metz con un derechazo en carrera desde dentro del área (4).

La escuadra visitante siguió acercándose al área de los granates, aunque sin excesivo peligro, pareciendo que se conformaban con ir al descanso venciendo por la mínima.

El susto llegó tras la salida de vestuarios. El atacante Boulaya Farid Boulaya puso un centro desde el costado izquierdo que el carrilero Fabien Centonze mandó a las redes con un cabezazo en el segundo palo (46).

Los parisinos vieron el peligro y dejaron de especular. Tras un aviso en forma de buena oportunidad del argentino Leandro Paredes (56), Mbappé recibió la bola en la frontal del área rival y tras acomodarse conectó un seco derechazo que entró a gol tras tocar en un defensa del Metz (59).

El conjunto entrenado por Mauricio Pochettino se hizo a partir de ese momento con las riendas del encuentro y no permitió ocasiones clarísimas para el Metz. En el minuto 87, el argentino Mauro Icardi fue derribado en el área rival y se encargó de convertir el penal (89) para poner el definitivo 3-1 en el luminoso.

- "Hay jugadores de calidad en el banquillo" -

Con los dos de este sábado, Mbappé acumula 25 goles -y 8 dobletes- en la presente Ligue 1. El campeón del mundo debió ser sustituido en los minutos finales del duelo tras un golpe en el muslo, pero Pochettino tranquilizó al final del partido.

"Ha recibido un golpe en el cuádriceps, es un bocadillo, pensamos que no es grave. Esperamos que no sea más que un dolor", dijo el técnico argentino, que respondió que el golpe no tendría consecuencias para la ida de las semifinales de la 'Champions' contra el Manchester City, que tiene lugar el miércoles (15:00 HB) en la capital de Francia.

"Es una pena que no puedan jugar más de once jugadores", declaró Pochettino posteriormente en el análisis del duelo. "Hay tantos jugadores que merecen jugar. Es injusto, hay jugadores de calidad que están en el banquillo (pero) es importante que todo el mundo esté ahí para mantener un nivel elevado de competencia", añadió.

El PSG lidera ahora la tabla, a la espera del Lyon-Lille del domingo (15:00 hora de Bolivia), con 72 puntos, dos más que los norteños, cuatro más que el Mónaco (3º) y cinco por encima del Lyon (4º), los cuatro equipos que aún tienen opciones de proclamarse campeones.

Después de la victoria el viernes del Marsella (5º) por 3-1 en Reims (11º), y de la del Brest (13º) por 1-2 en Saint Etienne (14º) este sábado, el grueso de la 34ª jornada de la Ligue 1 se disputará el domingo.

