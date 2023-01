Dos juveniles de El Semillero se ganaron un lugar para viajar a España y probarse en el Club Levante

Gargallo inició mencionando que Matías y Santiago "mostraron un plus a los demás, no tanto técnicamente, sino fueron superiores en la intensidad, concentración, cosa que es una carencia en Bolivia. Necesitamos jugadores que sean intensos los 90 minutos, y ellos demostraron eso". También señaló que "a estos chicos les espera un baño de realidad, algo muy diferente a lo que han vivido. Conceptos más disciplinarios, disposición táctica muy diferente a la de acá. Les falta la disposición táctica y disciplina táctica. Ellos se pierden mucho durante el partido, y es algo generalizado en todos los jugadores bolivianos".

- Santiago Justiniano: Mediocampista de 15 años. "Jugaba en mi barrio, empecé a los 9 años y llegué a Equipegol, después pasé a El Semillero (...) Mi familia me dijo que están orgullosos de mi y que vaya a hacer lo que me gusta, a cumplir mi sueño", señaló tímidamente.

- Matías Rivero: Mediapunta, como el se autodenominó, de 14 años. "Me probé de central pero soy más ofensivo, El fútbol yo lo aprendí viendo a mi padre jugar. Me imagino que los entrenamientos en Levante van a ser muy duros, más fuertes, hay que meterle duro. Creo que me va costar dejar a mi familia", también indicó el joven atacante.