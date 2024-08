Dos partidos darán continuidad a la novena fecha del Clausura, este lunes

La novena fecha del Torneo Clausura de la División Profesional se encuentra en pleno desarrollo, con cinco partidos ya disputados y dos programados para este lunes. La jornada culminará el martes con un nuevo cruce, para inmediatamente dar paso a la fecha 10, el miércoles. Los partidos destacados de hoy incluyen el que sostendrán Real Santa Cruz y Aurora, así como el que tendrán a cargo Blooming y Nacional Potosí, ambos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El martes, el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos será escenario del enfrentamiento entre San Antonio de Bulo Bulo y Always Ready, cerrando así una intensa jornada de fútbol nacional.



A las 15:00, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera escenificará un duelo crucial entre Real Santa Cruz y Aurora. Este partido es vital para las aspiraciones de ambos equipos. Real Santa Cruz, que aún no ha logrado una victoria en el Clausura, se encuentra comprometido con el descenso, al ocupar actualmente el último lugar de la tabla acumulada. Con 10 puntos de distancia del descenso indirecto, la presión es fuerte. Por su parte, Aurora, que ha tenido un desempeño irregular en el torneo, busca sumar puntos para no perder terreno en la lucha por los puestos de vanguardia. El árbitro Cristian Condori será el encargado de impartir justicia en este encuentro.



Más tarde, a las 20:00, Blooming se enfrentará a Nacional Potosí en el mismo estadio. Este encuentro se presenta como una oportunidad para que los celestes, tras una derrota en su visita a FC Universitario, busquen reivindicarse ante su afición y escalar posiciones en la tabla. Una victoria los colocaría en el tercer lugar del Clausura, un objetivo ambicioso para el equipo dirigido por Carlos Bustos. En el lado opuesto, Nacional Potosí llega con una mentalidad renovada tras su triunfo ante Bolívar, buscando al menos un punto que les permita alejarse de la zona baja de la clasificación. El orureño Gery Vargas será el árbitro central de este partido.



La fecha 9 del Clausura concluirá el martes con el encuentro entre San Antonio de Bulo Bulo y Always Ready, programado para las 15:00 en el estadio Carlos Villegas.El local necesita sumar para salir de los últimos puestos, mientras que Always Ready busca acercarse a los punteros.



La presión y la expectativa son altas, ya que cada partido puede ser determinante en la lucha por la permanencia y la clasificación a torneos internacionales.