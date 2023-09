Dosis de fe para la Vinotinto en la ruta mundialista

"Son buenas las sensaciones. Obviamente los partidos no son perfectos y hay que corregir también muchas cosas, pero nos vamos contentos", dijo el central Wilker Ángel a manera de conclusión de la primera doble fecha premundialista. Una derrota 1-0 ante Colombia, en Barranquilla, precedió el éxito del martes.

n del Mundial a 48 selecciones aumenta a seis cupos directos y uno para el repechaje l as plazas a repartir entre los 10 integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"Yo les tengo fe. Les tengo mucha fe. Me gustó ver el estadio full", comentó José Guarapo, un fanático de 40 años, luego de disfrutar del triunfo en las tribunas con su esposa y sus dos hijos.

"Me pone contento el partido que ha tenido Miguel , porque es un gran jugador, una gran persona, es joven y tiene mucho por delante y estos partidos de eliminatoria le van a ir dando más experiencia, más minutos", subrayó Batista.

"No es fácil jugar eliminatorias" , agregó.

"Quien me conoce sabe que para mí la prioridad es siempre el bien de la selección y si hoy me dijeran que no voy a jugar más ni un minuto y vamos a ganar todos los partidos para ir al Mundial, lo firmo", comentó Rincón al canal digital oficial de la Vinotinto.