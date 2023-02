DT argentino Lionel Scaloni gana el premio The Best a mejor entrenador de 2022

El DT que llevó a Argentina a conquistar el Mundial de Qatar el pasado mes de diciembre, Lionel Scaloni, fue recompensado con el premio The Best a mejor entrenador de 2022 en una gala organizada por la FIFA este lunes en París.



El premio llega apenas unas horas después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciase la renovación de Scaloni como seleccionador de la Albiceleste hasta 2026.



Scaloni dio las gracias "a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria" en Qatar, donde Argentina conquistó su tercera Copa del Mundo, y también tuvo un recuerdo para su cuerpo técnico, los dirigentes de la AFA y para su familia.



"No hay cosa más linda que ver a tu gente feliz, a tu país, ver a esa gente emocionada, disfrutando, no tiene precio, ese triunfo es para ellos", declaró Scaloni al recoger su premio de manos del extécnico de Milan y Real Madrid, entre otros, Fabio Capello.



En las votaciones, Scaloni superó al italiano Carlo Ancelotti, campeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y al español Pep Guardiola, ganador de la Premier League con el Manchester City.



El fútbol argentino podría copar estos premios, ya que Emiliano 'Dibu' Martínez ganó el premio al mejor portero del año y Lionel Messi es el principal favorito a ganar el galardón al mejor jugador de 2022.