DT australiano orgulloso de sus dirigidos, que hicieron historia tras eliminar a Dinamarca

El entrenador de la selección australiana, Graham Arnold, dijo sentirse orgulloso de sus dirigidos, que este miércoles vencieron a Dinamarca por 1-0 y lograron una histórica clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar-2022.



"Me siento tan orgulloso por el esfuerzo que hicieron. Fue realmente increíble", celebró Arnold entrevistado por la televisión en el campo del estadio Al Janoub, en la pintoresca zona costera de Al Wakrah, al sur de Doha, donde los Socceroos vencieron a los daneses con un gol de Mathew Leckie a los sesenta minutos.



"Esto es fruto de mucho trabajo duro, de creer en lo que hacemos", agregó.



"Estos chicos demostraron una estupenda mentalidad. Venimos trabajando en la confianza, la energía y la concentración por cuatro, o cuatro años y medio, y podía ver en los ojos de ellos que estaban listos esta noche" para hacer historia, exclamó Arnold.



Y es que la oncena de Arnold igualó la mejor actuación histórica en un Mundial, la segunda ronda que logró la generación dorada del fútbol australiano de Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill en Alemania-2006.



Australia terminó con seis puntos en segundo lugar del Grupo D, con los mismos puntos que Francia, que perdió con Túnez por 1-0 y quedó primera por diferencia de goles (3 contra menos 1).



Jugará en octavos de final el sábado desde las 15:00 HB en el estadio Ahmad Bin Ali, en Doha, contra el líder del Grupo C, que se definía más tarde entre Polonia (4 puntos), Argentina (3) y Arabia Saudita (3). México, con un punto, ya no puede ganar la serie.