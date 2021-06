DT de Chile niega que sus jugadores hayan realizado una fiesta en plena Copa América

Escucha esta nota aquí

Martín Lasarte, entrenador de la selección chilena, negó indisciplina de jugadores en el hotel donde se hospeda el plantel trasandino en Brasil. El charrúa fue tajante y lo negó.

"La única situación que nos tocó vivir es a la que hacemos referencia (...) Estoy muy contento cómo el grupo va evolucionando. En ese rumbo estamos", declaró el DT.



Sin embargo, los medios chilenos informaron que los referentes Arturo Vidal y Gary Medel hicieron entrar a un peluquero brasileño que también atendió a otros futbolistas, aunque algunos (como el portal Rumbo a Primera) dieron cuenta de que habrían armado "una fiesta" en la concentración.

Lasarte no se refirió a este episodio, pues solo habló del error que cometieron Vidal y Medal al hacer ingresar al peluquero. "La dimensión de un error grave que se pudo solucionar con mayor tranquilidad no fue así. Hay que pagar un precio, no hay mucho más que eso. Una parte importante es el aprendizaje de las cosas. Debemos ser ejemplo, repito que nos quede un aprendizaje. Todo influye, mañana el juego sabremos si positiva o negativamente". Y añadió: "Lo charlamos con los futbolistas en el buen saber, entender que se cometió un error. Hay más cosas que a niveles personales, hay que hacerlas de buena manera, teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo".





