DT de Corea considera "inhumano" el tiempo de descanso previo al choque con Brasil

El seleccionador de Corea del Sur, el portugués Paulo Bento, consideró este domingo inhumanas las 72 horas de descanso que tendrá su equipo antes de enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial de Qatar.



"No recuerdo haber visto algo así después de una fase de grupos, de haber jugado 72 horas después. Recuerdo de jugar cuatro días, cinco días más tarde, pero no 72 horas", dijo el luso en una rueda de prensa en Doha.



"Creo que es algo inhumano, algo que no es justo. Tiene que ver con una realidad que la FIFA en el fondo pretende: ir creando cada vez menos condiciones para quienes menos condiciones tienen y probablemente mejores condiciones para aquellos que tienen más condiciones", agregó.



Corea del Sur venció 2-1 al Portugal de Cristiano Ronaldo el viernes en el cierre del Grupo H, un resultado que los clasificó a octavos de final.



El partido contra los europeos empezó a las 11:00 en el estadio Education City de la capital catarí.



El duelo contra los pentacampeones, en el que Neymar posiblemente estará de vuelta tras dos partidos ausente por una lesión en el tobillo derecho, será el lunes a las 15:00 en el 974, también en Doha.



Brasil a la vez terminó el viernes sus cotejos de la primera ronda, aunque lo hizo alineando a un equipo 'B', que perdió 1-0 con Camerún, al haberse clasificado una fecha antes.



Por cuenta del "desgaste emocional" del último juego de Corea en la fase de grupos, Bento dio descanso el sábado a sus jugadores y retomaron entrenamientos la mañana de este domingo.



"Ya es difícil competir contra una selección como Brasil, que en mi opinión es el candidato más fuerte para ser campeón del mundo", afirmó. "Obviamente, con estas limitaciones, nuestra tarea será más difícil. De cualquier forma, intentaremos (ganar) y no desistiremos".