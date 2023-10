DT de Paraguay anticipa que no pondrá marca especial sobre Messi

"Yo no creo mucho en las marcas personales. Esto es un juego de conjunto, de equipo", dijo el DT que hará su bautismo de fuego como seleccionador ante el principal equipo de su país, luego de sustituir a su compatriota Guillermo Barros Schelotto.



Garnero admitió que "cuando te enfrentas a alguien de las características de Messi hay que tener mucho cuidado. En cualquier momento puede desestabilizar la defensa", expresó.



El ex técnico de Libertad, puntero del campeonato Clausura local, campeón del Apertura 2023 y al frente de otros 3 títulos con el club, anticipó que Paraguay será un rival "muy incómodo" para Argentina.



"Hasta hace poquito me sentaba a disfrutar de la selección argentina y ahora estoy estudiando su juego. Por logro y momento es hoy la mejor selección del mundo. Está muy consolidada a nivel colectivo, con niveles individuales muy buenos con jugadores muy jóvenes", destacó.



"Vamos a tener que hacer un partido inteligente, con un gran orden, ser precisos para atacarlos, saber defender con la pelota, sin la pelota y tener efectividad", manifestó el profesional tras divulgar la nómina de 28 jugadores convocados para la tercera y cuarta fechas de las Eliminatorias.



En el último compromiso enfrentará a Bolivia el 17 de octubre en Asunción.



El orientador llamó imprevistamente al mediocampista Gastón Gimenez (Chicago Fire USA) ante las bajas de tres volantes por lesión: Diego Gómez, Andrés Cubas y Christian Paredes.



El lunes arrancarán los entrenamientos en Asunción y para el miércoles está agendado el viaje para el choque del jueves en la capital argentina.



La lista final de jugadores de Paraguay es la siguiente:



Arqueros: Carlos Coronel (New York Red Bull, USA), Santiago Rojas (Tigre, ARG) y Juan Espínola (Olimpia, PAR).



Defensas: Alberto Espínola (Colón ARG), Omar Alderete (Getafe, ESP), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú, RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Junior Alonso (Krasnodar, RUS), Robert Rojas (Tigre, ARG), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño, PAR) y Mateo Gamarra (Olimpia, PAR).



Mediocampistas: Richard Sánchez (América, MEX), Gastón Gimenez (Chicago Fire, USA), Mathías Villasanti (Gremio, BRA), Braian Ojeda (Real Salt Lake, USA), Matías Rojas (Corinthians, BRA), Matías Galarza (Talleres, ARG), Matías Espinoza (Libertad, PAR), Iván Ramírez (Libertad, PAR), Álvaro Campuzano (Libertad, PAR) y Damián Bobadilla (Cerro Porteño, PAR).



Delanteros: Miguel Almirón (Newcastle, ENG), Alejandro Romero (Al Ain, EAU ), Antonio Sanabria (Torino, ITA), Héctor Villalba (Libertad, PAR), Ramón Sosa (Talleres, ARG), Adam Bareiro (San Lorenzo, ARG) y Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors, ARG)