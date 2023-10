DT de Paraguay: “No va a ser un partido sencillo (ante Bolivia)”

Daniel Garnero, seleccionador de Paraguay, no subestima a Bolivia , equipo al que la Alborraja recibirá este martes (18:30), por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco.

“Se analiza solamente el resultado. Si vos ves los juegos, sobre todo este último con Ecuador fue un partido muy parejo. Bolivia es una selección que está intentando también buscar su manera. Tiene aciertos y errores como todos y la verdad que no va a ser un partido sencillo y sobretodo con esa ansiedad, esa presión extra que hay, vamos a buscar que no nos limite", dijo Garnero en la previa del partido.

El seleccionador de la Albirroja trata de transmitir tranquilidad a sus jugadores, pese a que la presión ronda debido a que, al igual que Bolivia, no han ganado ninguno de sus partidos y solo sumaron un empate.

"Tenemos que jugar lo más liviano posible. Si nos cargamos emotivamente antes del juego vamos a estar incómodos y no nos va a dar resultados. Tenemos que ir sueltos para que todos los jugadores que rinden en sus clubes sientan acá lo mismo, pero eso se consigue con una estrategia de juego, con una idea clara, con un convencimiento y lo vamos a lograr, no tengo dudas. Obviamente que se necesita tiempo y acá no lo hay”, agregó el seleccionador.