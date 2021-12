DT del Manchester United recibirá una fortuna si logra fichar a Halaand

Escucha esta nota aquí

Además del objetivo de reconducir la situación del equipo, la directiva del Manchester United tiene un nuevo plan para Ralf Rangnick: hacerse con los servicios del actual jugador del Borussia Dortmund Erling Haaland.

Según el medio alemán Bild, si Ralf Rangnick consiguiera traer a la estrella noruega, los red devils pagarían una prima de 10 millones de euros al exdirector deportivo por sus servicios de negociador.

Los antecedentes van a favor del técnico interino del United. Bien es sabido que Rangnick y Alf-Inge Haaland, padre del delantero, así como su agente Mino Raiola ya se sentaron en la mesa de negociaciones cuando éste era director deportivo del Leipzig y buscaba firmarle antes de que lo hiciera el Dortmund, donde no solo convenció con su experiencia, sino que también hubo química entre ambas partes.

Desde ese momento, para Rangnick contar con los servicios del noruego es su sueño frustrado que quiere hacer realidad en el United.

Su nuevo club ya ha puesto los medios sobre la mesa, además Bild ha afirmado que la directiva ha ofrecido al alemán un contrato de consultoría en relación con la próxima temporada. También han salido las cifras del contrato como técnico interino, percibirá un sueldo de 6,5 millones de libras (unos 7,6 millones de euros).

