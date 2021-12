Duras críticas en Francia al PSG, a Messi y a Ramos

Escucha esta nota aquí

El PSG incurre en los mismos errores de siempre y constata que el crecimiento solo es esporádico. El miércoles empató (1-1) en Lorient con otra mala imagen que cuestiona la capacidad de este equipo por jugar mucho mejor de lo que lo hace ahora: “¿Pensar que el PSG nos iba a deleitar? Qué ingenuidad. El equipo se empeña en devolver a la gente a la realidad”, dice Le Parisien.

El punto sabe más a agrio que a otra cosa, porque no sirve para camuflar las sensaciones de un PSG que no arranca definitivamente. Y han pasado ya casi cinco meses desde que empezó la temporada.

“Este equipo tiene el talento para no perder en Ligue 1, pero ¿tiene el talento para escalar las cumbres continentales?”, se pregunta de forma retórica el diario L’Équipe, que no ve que Pochettino acabe de dar con la tecla.

Aunque sin demasiada suerte, Messi se encargó de liderar al PSG: “Fue el catalizador del juego del equipo. Repartió algunas asistencias y se encargó de bajar a la medular para organizar. Aunque otra vez remató a la madera, y van seis veces esta temporada”, expresa en su edición de papel L’Équipe, que después de suspender tres veces al argentino esta vez le puso un 7. Una nota, sin embargo, que no sirvió para que el PSG despidiera 2021 con una sonrisa.

Le Parisien no ahorra críticas al argentino: "Lo que no ha cambiado es el rendimiento del séptuple Balón de Oro, que no pudiendo poner la Ligue 1 a sus pies mandó su sexto remate al poste de la temporada".

Le Monde, por su parte, también muestra un cariz crítico al valorar el rendimiento de Leo: "A Messi lo conocía la Ligue 1 antes de su llegada al PSG. Pero no el Messi que pisa el césped desde septiembre entre dos viajes a Argentina para atender compromisos de su selección. Un gol y cinco asistencias en diez partidos es poco para un séptuple Balón de Oro. Messi se busca sobre el terreno y el PSG busca al Messi del FC Barcelona".

Primera roja de Ramos en el PSG

El de Camas fue expulsado en cinco minutos. Entró en el segundo tiempo, pero dos faltas más o menos seguidas le enseñaron el camino a la caseta: “Cuando no está lesionado, está suspendido”, critica RMC Sport. El ex del Real Madrid ha jugado tres partidos hasta la fecha con el PSG. El de ayer fue el segundo consecutivo y pese a que le dio estabilidad al equipo, un contragolpe del Lorient le puso en apuros. Se quejó de la roja sin razón.

Y Le Parisien le atiza: "Sergio Ramos descarrila", titula este medio. "Ser capaz de jugar un segundo partido consecutivo no fue motivo suficiente para alegrarse: al no poder hacer valer su currículum para frenar a los rivales, fue expulsado por primera vez en París. Su primera parte de temporada es para olvidar".

El propio Sergio Ramos, en twitter, lamentó su expulsión: "Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos!". /Mundo Deportivo