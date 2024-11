Ecuador afina detalles antes de recibir a Bolivia

La selección ecuatoriana de fútbol realizó este domingo su segundo entrenamiento de cara al partido que sostendrá el jueves ante Bolivia por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se entrena en Guayaquil, sede del encuentro.



Beccacece convocó a 26 jugadores, pero aún no trabaja con el plantel completo, ya que los futbolistas que militan en el exterior se incorporarán el lunes. Justamente, el entrenador argentino habló el viernes en conferencia de prensa y lamentó tener solo dos días para trabajar con todos sus dirigidos: “Solamente puedo trabajar en el funcionamiento; el tiempo es muy escaso”.



Asimismo, analizó a Bolivia y aseguró que es una selección muy distinta a la de hace cuatro meses, además de llegar con un plus gracias a haber iniciado su concentración el 30 de octubre.



“Bolivia tiene un cuerpo técnico que nos interesa analizar, ver cómo vienen. Ellos llegan en alza, pese a que perdieron en su último partido. Se empezaron a preparar el 30 y suspendieron su torneo local; llegarán con 15 días de preparación. Bolivia no es la misma de antes, no es la misma que hace cuatro meses. Sus jugadores estaban en otras condiciones, como ocurrió con Paraguay”, dijo.



Despedida



El extremo derecho Angelo Mena jugará a sus 36 años su último partido con la selección ecuatoriana el jueves frente a Bolivia.



Mena, quien fue citado por primera vez a la Tricolor en 2015 por Gustavo Quinteros, disputó 61 partidos y anotó ocho goles.



“Guayaquil, la ciudad que vio nacer a Ángel Mena, será también el lugar donde se despedirá de La Tri”, publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en redes sociales.