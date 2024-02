Ecuador aplaza su campeonato de fútbol ante crisis de seguridad

El ministerio de Gobierno señaló a su vez que podrán ser autorizados eventos públicos en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma, y que para actividades con más de 400 personas los responsables deberán presentar un plan de seguridad y riesgo para ser analizado.

"Los clubes quieren jugar con público", dijo Loor, para lo que la LigaPro prefirió postergar el comienzo del certamen. Lea también Fútbol El amistoso entre Always Ready y The Strongest en El Alto quedó suspendido El partido tenía que llevarse a cabo el martes, en el estadio de Villa Ingenio, pero por recomendación de la Conmebol, los millonarios no utilizarán ese escenario