Ecuador convocó a 26 jugadores para recibir a Bolivia

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Becaccece, convocó este viernes a veintiséis futbolistas para los próximos partidos de eliminatorias del Mundial contra Bolivia y Colombia en una lista donde destacan los retornos de Ángel Mena y Carlos Gruezo.



Entre los convocados no figura Óscar Zambrano, quien se encuentra suspendido por un caso de dopaje, y a quien Beccacece pensaba llamar en reemplazo de Moisés Caicedo, que no podrá jugar el encuentro contra Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas.



En una rueda de prensa previa a la publicación de la lista, Beccacece señaló que le duele la situación en la que se encuentra Zambrano y confió en que sea de igual forma un aprendizaje para el deportista.



También forma parte de la nómina el carrilero Ángelo Preciado, que pese a encontrarse lesionado viajará a Ecuador para ser evaluado y determinar si está en condiciones de participar en alguno de los dos partidos correspondientes a las jornadas décima y undécima.



En la portería, el técnico argentino volvió a confiar en Gonzalo Valle como su tercer arquero y volvió a dejar fuera de la convocatoria a Alexander Domínguez, que había sido el titular en la portería de la Tri antes de su llegada al banquillo.



Para el ataque Enner Valencia vuelve a destacar junto al delantero del Inter Miami Leonardo Campana.



Valencia y Campaña son las principales apuestas de gol de Ecuador, que atraviesa una crisis, pues apenas ha anotado seis en diez fechas de las eliminatorias sudamericanas.



Ecuador recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil, el 14 de noviembre, mientras que el día 19 visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.



La selección ecuatoriana afronta esta doble fecha en la quinta plaza con 13 puntos tras haber comenzado con -3 puntos por la sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso a raíz del caso Byron Castillo.



- La lista completa de convocados de Ecuador es la siguiente:



Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).



Defensas: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Félix Torres (Corinthians-BRA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Xavier Arreaga (New England Revolution-USA), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Pervis Estupiñán (Brighton-GBR), Jhoanner Chávez (Lens-FRA), Cristian Ramírez (Ferencváros-HUN) y Ángelo Preciado (Sparta de Praga-CZE).



Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-GBR), Carlos Gruezo (San José Earthquakes-USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL), Ángel Mena (Pachuca-MEX), John Yeboah (Venecia-ITA), Jeremy Sarmiento (Burnley-GBR), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Kendry Páez (Independiente del Valle) y Pedro Vite (Vancouver Whitecaps-CAN).



Delanteros: Enner Valencia (Internacional-BRA), Jhon Mercado (AVS Futebol-POR), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise-BEL) y Leonardo Campana (Inter Miami-USA).