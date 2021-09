Ecuador por recuperar la senda del triunfo ante un disminuido Paraguay

Escucha esta nota aquí

Ecuador, que pese a perder sus últimos dos compromisos se mantiene en zona de clasificación, recibirá este jueves en Quito ante un Paraguay con varias bajas por la novena fecha del premundial sudamericano para Catar-2022.

La tricolor viene de caer frente a Brasil (2-0) en Porto Alegre y Perú (2-1) en Quito. Sin embargo, está plantada en la tercera posición con 9 puntos, detrás del Líder Brasil (18) y el escolta Argentina (12).

El combinado del estratega argentino Gustavo Alfaro salió bien librado gracias a las pobres cosechas en las jornadas de junio de Uruguay, cuarto, y Colombia, quinto (ambos con 8 puntos), así como del once guaraní, sexto con 7, que en la última doble fecha igualó 0-0 con Uruguay en Montevideo y perdió 2-0 ante Brasil en Asunción.

La albirroja, del también argentino Eduardo Berizzo, acumula de visitante dos empates y una victoria (1-0 contra Venezuela en Mérida, a unos 1.600 metros de altitud).

El golero paraguayo Antony Silva confía en que "ojalá volvamos a sumar los tres puntos de visitante", aunque esta vez el reto será en los 2.850 metros de la capital ecuatoriana. Hay que "aprovechar las opciones que tengamos, ser sólidos en el campo", agregó.

Tildó de "rápido" al juego de Ecuador, que lleva dos partidos ganados y uno perdido de local en este premundial, y aceptó que "el balón se hace más rápido en la altura".

El encuentro será a partir de las 16:00 locales (17:00 hora de Bolivia) en el estadio Rodrigo Paz, con arbitraje de los uruguayos Andrés Matonte (central), Richard Trinidad y Andrés Nievas.

- Novedades defensivas -

Alfaro visualiza la estrategia del rival. "Sabemos que nos van a cerrar los caminos, dónde nos van a presionar, qué es lo que nos van a proponer, sus capacidades en el juego aéreo", dijo.

Berizzo se vio obligado a rearmar la zaga por la suspensión de los defensas Gustavo Gómez y Omar Alderete.

El zaguero guaraní Junior Alonso, primera opción para el reemplazo, sostuvo que "siempre fue un plus" el dominio del balón por arriba. "Nos ayuda, pero no podemos depender de ello", enfatizó.

Paraguay además sustituirá al creativo Miguel Almirón, del Newcastle, víctima de la negativa de clubes de la Premier League a prestar jugadores para las eliminatorias sudamericanas.

En la otra orilla, Ecuador también pasa penurias en la retaguardia. "Tenemos que adquirir una mayor solidez desde el punto de vista defensivo", reconoció Alfaro.

Planteó a sus pupilos a "no repetir los errores" cometidos ante los incas en Quito y "no quedar estirados (dejar espacios) en el manejo de la pelota, en el aprovechamiento de las distancias, en el movimiento que tenemos que tener".

- 'Totín' en casa -

En la nómina albirroja aparece un jugador que conoce el fútbol ecuatoriano, el ariete Luis 'Totín' Amarilla, quien llamó la atención de Berizzo por su cuota de goles de este año (lleva 14) con Liga de Quito en la Copa Libertadores, la Sudamericana y el torneo nacional.

"Es un sueño que todos buscamos, representar al país, y se me dio ahora ante un rival de jerarquía", expresó.

El cotejo será el primero en jugarse con público en Ecuador desde marzo del año pasado debido a la pandemia. El aforo será de 30% de la capacidad total (42.000 espectadores).

Despues del choque contra Paraguay, Ecuador recibirá a Chile y posteriormente visitará a Uruguay. Los guaraníes por su lado recibirán a Colombia y Venezuela en Asunción.

Posibles formaciones:

Ecuador: Hernán Galindez - Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán - Carlos Gruezo, Alan Franco, Junior Sornoza, Ángel Mena - Enner Valencia y Bryan Angulo. DT: Gustavo Alfaro.

Paraguay: Antony Silva - Alberto Espínola, Fabián Balbuena, Junior Alonso, David Martínez - Brian Ojeda, Jorge Morel, Richard Sánchez, Lorenzo Melgarejo - Ángel Romero y Luis Amarilla. DT: Eduardo Berizzo.

