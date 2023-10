Ecuador puede perder a Moisés Caicedo para visitar a Bolivia

“Sufrió una contusión, esperemos que no sea un problema mayor y esté listo para el sábado”, dijo el DT del Chelsea Mauricio Pochettino.

Caicedo lleva 34 partidos jugados con la selección ecuatoriana, marcó tres goles y en el partido con el Chelsea ante el Fulham tocó 61 veces la pelota, con un porcentaje del 89% de precisión, recuperó cuatro balones, hizo tres quites y ganó siete de once duelos que tuvo en ese encuentro.

“Esperemos no tener una novedad mayor, a pesar que alguna ya nos han anunciado que habrá. Sobre todo de jugadores lesionados, o que no puedan estar en la convocatoria... Entendemos que se va aumentar un poquito la convocatoria sobre todo porque empezamos a tener jugadores con tarjetas amarillas, que si son amonestados ya no podrán estar en el siguiente encuentro”, expresó Egas.