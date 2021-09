Ecuador puso precios a las entradas para el partido con Bolivia

Escucha esta nota aquí

Ecuador le puso precios a las entradas para el partido ante Bolivia, por las eliminatorias de la Copa del Mundo 2022, en el estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, por la undécima fecha de las eliminatorias a Catar 2022.

“Las entradas con descuento tienen un valor de $us 25 general, 60 tribuna y 140 palco. Con los precios regulares: $us 30 general, 70 tribuna y 160 palco. Propietarios: $us 60 palco y 60 suite”, informa el diario El Universo de Guayaquil. La moneda ecuatoriana es el dólar.

Asimismo, señala que la última vez que Ecuador jugó en el Monumental fue el 12 de octubre de 1997, casualmente ante Bolivia, por las eliminatorias a Francia 1998, y venció 1-0.

En esta cancha también se jugaron partidos por las clasificatorias a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, la Copa América de 1993 y el Mundial Sub-17 de 1995.