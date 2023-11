Ecuador y Chile ajustan cuentas en la clasificatoria sudamericana

La Tricolor y la Roja chocarán en el estadio Rodrigo Paz, luego del escándalo que destapó Chile por la inclusión indebida del defensa ecuatoriano Bryan Castillo en el camino a Catar-2022 y con la que pretendía conseguir un boleto a ese torneo con una sentencia de escritorio.



Chile no fue a Catar, pero el TAS restó a Ecuador tres puntos en la actual eliminatoria, una espina que molesta a los de la mitad del mundo.



"No nos merecemos estar donde estamos, teníamos tres puntos que tenían que ser de nosotros, pero los vamos a recuperar en la cancha demostrando quién es Ecuador", dijo a la prensa el defensa Robert Arboleda.



Los ecuatorianos marchan sextos con 5 puntos y están en zona de clasificación directa. Con el mismo puntaje pero con 3 goles en contra, los chilenos se ubican octavos, solo por encima de Bolivia (3 unidades) y Perú (1).



Clave 1: Lesionados y suspendidos

La reducción de puntos a raíz de la denuncia chilena no es el único fantasma que acosa a la Tricolor, cuyas presentaciones han levantado críticas en contra del DT español Félix Sánchez. A los ecuatorianos también les ha caído la sombra de las sanciones y las lesiones.



Para este crucial encuentro, la escuadra anfitriona no contará con José Cifuentes ni Piero Hincapié, que acumularon dos tarjetas amarillas en el cotejo frente a Venezuela del pasado jueves, con empate 0-0.



"Creo que tenemos recursos suficientes en el medio campo, jugadores con el nivel para suplir y para dar el nivel que esperamos", comentó Sánchez en rueda de prensa.



Sin su goleador Enner Valencia y el defensa Pervis Estupiñán, afectados por lesiones, el estratega apuesta por la juventud de Kendry Páez y Kevin Rodríguez en lo alto de la cancha.



Para el medio campo podrá contar con Carlos Gruezo y el infaltable Moisés Caicedo.



"Sabemos que será un partido muy difícil. Ellos (los chilenos) se jugarán la vida, pero nosotros como locales nos tenemos que hacer sentir", expresó Arboleda, que estará en la defensa con Félix Torres y William Pacho.



Clave 2: Técnico interino

Las ausencias también golpean a la Roja. Gary Medel sumó dos amarillas y está fuera del equipo, al igual que Víctor Méndez, que fue expulsado en el partido contra Paraguay del último jueves, que terminó sin goles.



Un esguince sacó de la jugada al atacante Damián Pizarro, lo que obligó al cuerpo técnico a convocar de última hora a Jonathan Villagra, del Unión Española.



Pero la baja más importante de Chile es la del técnico argentino Eduardo Berizzo, quien renunció tras el empate con el once guaraní. En su lugar debutará el criollo Nicolás Córdova, el timonel de los juveniles y que asumió de manera interina.



"Ellos vienen con técnico nuevo y a lo mejor pueden crear una serie de incógnitas a nivel de cómo ellos van a plantear el partido, y debemos tener ese poder de adaptación", opinó Sánchez.



Chile tiene previsto elegir un nuevo estratega antes de los compromisos del próximo año.



"Lo tenemos que hacer con mucha calma. Nos hemos puesto un plazo de fecha FIFA de marzo para tener ya el técnico (...) para tener el mejor entrenador para nuestra selección", señaló a periodistas Pablo Milad, presidente del fútbol chileno.



El partido del martes será dirigido por el brasileño Anderson Daronco y sus compatriotas Rafael Alves y Nailton Sousa.



Posibles alineaciones:



Ecuador: Alexander Domínguez - Félix Torres, Robert Arboleda, Willian Pacho - Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Angelo Preciado, Leonel Quiñónez - Kendry Páez, Johan Julio - Kevin Rodríguez. DT: Félix Sánchez.



Chile: Brayan Cortés - Matías Catalán, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Paulo Díaz - Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez - Víctor Dávila, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Nicolás Córdova.