Edarlyn Reyes, el goleador que antes de llegar a Real Santa Cruz trabajó de albañil en EEUU

Real Santa Cruz tiene en sus filas a un delantero que hace la diferencia cada vez que juega. Se trata del delantero dominicano Edarlyn Reyes Ureña, de 24 años, y que gracias al exfutbolista argentino Iván Zerda fichó en el club albo a principio de la presente temporada.​

Vino a Bolivia sin pensarlo dos veces, dice él, pues tras la propuesta no dudó en aceptarla y afrontar el desafío.

Necesitaba jugar profesionalmente, tomando en cuenta que el año pasado se paralizó el campeonato en República Dominicana, por lo tanto se quedó sin jugar y sin sueldo del Cibao, el club en el que militaba.

¿Qué hizo? En una entrevista que le hizo Tigo Sport contó que se fue a Estados Unidos, donde vive parte de su familia, "para buscarle a la vida". Durante seis meses trabajó de albañil y en sus ratos libres jugaba en torneos amateurs.

En ese momento fue que recibió el llamado de Zerda, quien gran parte de su carrera deportiva la hizo en clubes de Bolivia y en 2017 fue campeón con el Atlantico FC de República Dominicana.

“En el 2019 me llamó y me invitó a venir a Bolivia pero quedó en nada. El año pasado me volvió a llamar y no lo dudé. Lo primero que hice fue ir a Google para saber más del club que me quería fichar y del fútbol boliviano. Gracias a Dios me está yendo bien”, dijo Reyes que llegó a conocer a Zerda en persona cuando llegó a la capital cruceña.

“Nunca me imaginé vivir esta buena experiencia en Real Santa Cruz. Es un momento dulce en mi carrera”, expresó el centroamericano, que en su país jugaba de lateral por izquierda, pero tras jugar en partico con los albos Néstor Clausen, que era el entrenador, decidió ubicarlo de extremo, dada su velocidad y habilidad para irse al ataque.

Hoy, Reyes es el goleador del campeonato de la División Profesional con 12 anotaciones y uno de los referentes del equipo que dirige el español David Perdiguero.

Además, integra la selección de su país y por sus buenas actuaciones en este año varios clubes de Bolivia lo quieren en sus filas para la próxima temporada. Uno de ellos es Bolívar.

Reyes confesó que su sueño es jugar en Europa, pues entiende que estar en una liga más competitiva lo ayudará a crecer como futbolista.

“En Bolivia hay un buen nivel competitivo y si me quedo en Real quiero clasificar a un torneo internacional”, sostuvo el ariete dominicano, quien lamentó que, a la par del buen momento futbolístico que vive Real, no suceda lo mismo en lo económico, ya que le deben al plantel casi cuatro meses de salarios.

