Edinson Cavani y Boca Juniors llegaron a un acuerdo

Según diversos medios argentinos, dan por hecho la contratación del ex Lazio, Napoli Paris Saint Germain y Manchester United.

“ Sería un sueño que juegue con la camiseta de Boca, ojalá firme cuanto antes. La gente me escribe en Instagram y yo deseo tanto que llegue a Boca como ellos. Están ansiosos y no se que decirles. Ojalá todo se solucione lo más rápido posible, nosotros no podemos contener la ansiedad”, indicó Christian Cavani hermano del futbolista en el programa “Como te va" de DSsports.



Boca aguarda sumar a Cavani de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize deberá enfrentar a Nacional de Uruguay el 9 de agosto a partir de las 20:00 HB.