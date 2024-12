“El abandono fue por fuerza mayor”, afirmó el presidente de Royal Pari

Mario Franklin Chávez, presidente de Royal Pari, se pronunció tras los incidentes ocurridos en el estadio Jesús Bermúdez durante el partido revancha del indirecto frente a Totora Real Oruro. En este encuentro, que se encontraba 3-0 a favor del equipo local, su club abandonó el campo tras la sanción de un penal en contra.



Chávez aseguró que la decisión de abandonar el partido fue tomada “por fuerza mayor”. “La policía ingresó al campo de juego y sacó a nuestro director técnico a empujones; lo hicieron con fuerza excesiva y lo único que hicieron los jugadores fue defender a su entrenador”, declaró. Estas palabras reflejan la tensión que se vivió en el estadio y la defensa del cuerpo técnico por parte de los jugadores.



El presidente del club también comentó sobre la reacción de la policía durante el incidente. “Después, la policía empezó a rociar gases lacrimógenos a los jugadores; no se entiende qué es lo que pasó con la policía”, afirmó Chávez.



“Quedaron jugadores en la cancha; fueron a defender a su técnico porque la policía se lo estaba llevando. No abandonaron simplemente por querer salir, fue por fuerza mayor”, insistió.



Chávez también mencionó que ahora se revisarán las acciones legales pertinentes. “Ahora vamos a ver la parte legal; todo ha sido muy rápido, no hemos visto más nada, solo vimos que los jugadores defendieron a su líder, que es un director técnico”, cerró. La incertidumbre sobre las repercusiones legales del abandono del partido persiste mientras se espera un pronunciamiento oficial.



El incidente ha llevado a Royal Pari a una situación crítica, ya que podría enfrentar sanciones severas por parte del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). La normativa establece que un abandono puede resultar en la exclusión del equipo de la División Profesional, lo que pondría en riesgo su estatus como club profesional.