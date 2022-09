El AC Milan se lleva el derbi ante el Inter gracias a Rafael Leao

El AC Milan, defensor del título, salió victorioso por 3-2 del 'Derbi della Madonnina' ante el Inter de Milán, con un doblete de Rafael Leao este sábado en la 5ª jornada de la Serie A, en la que el Nápoles ganó 2-1 en el terreno de la Lazio y se puso líder provisional.



El equipo napolitano y el AC Milan suman 11 puntos, pero los primeros quedan por delante por una mejor diferencia de goles (+8 contra +5). Tienen un punto más que Atalanta y Roma, los equipos que arrancaron esta quinta jornada en cabeza, con 10 unidades.



El Atalanta visita el lunes al Monza y la Roma el domingo al Udinese.



El Inter -ahora sexto- había comenzado esta jornada con un punto más que su vecino Milan, del que queda ahora a dos puntos.



Pese a la baja por lesión de Romelu Lukaku, el Inter se adelantó este sábado en San Siro en el minuto 21, con tanto del croata Marcelo Brozovic, pero el Milan consiguió luego reponerse y dar la vuelta al marcador.



Fue con un doblete del portugués Rafael Leao (minutos 28 y 60) y un gol del francés Olivier Giroud (54).



Leao dio además la asistencia para el tanto del galo, que a su vez dio el pase para uno de los tantos de su compañero ofensivo.



Giroud ya fue decisivo el curso pasado en el derbi de la capital lombarda, en aquel caso con un doblete para una victoria 2 a 1 el pasado febrero.



El Inter acortó su desventaja este sábado en el 67, con gol del bosnio Edin Dzeko, pero el marcador ya no se movió del 3-2.



"Si quieres mejorar, necesitas talento e inteligencia. Leao tiene ambas cosas", celebró el entrenador del AC Milan, Stefano Pioli.



Este derbi llegó para los dos equipos antes del estreno de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2022-2023, donde el AC Milan arranca el martes en Salzburgo y el Inter el miércoles en casa ante el Bayern de Múnich.



- Nuevo empate de la 'Juve' -

En el Olímpico de la capital, el Nápoles salió victorioso por 2 a 1 ante el Lazio.



Mattia Zaccagni puso en ventaja a la Lazio en el 4, antes de que los visitantes remontaran con tantos del surcoreano Kim Min-jae (38) y del georgiano Jvicha Kvaratsjelia (61).



La mala noticia del día para el Nápoles fue la salida del campo en camilla, justo antes del descanso, de su jugador mexicano Hirving Lozano por un violento choque de cabezas con el defensa rival Adam Marusic.



También jugó este sábado otro candidato al 'Scudetto', la Juventus, que no pasó del empate 1-1 en su visita a la Fiorentina, a tres días de que los turineses visiten en el arranque de la Champions al París Saint-Germain.



En cinco jornadas de la liga italiana, la 'Juve' se mantiene invicta, pero suma más empates (3) que victorias (2).



En el estadio Artemio Franchi de Florencia, todo comenzó bien para la Juventus.



El polaco Arkadiusz Milik, que ya marcó esta semana en la victoria 2-0 sobre La Spezia en su primer partido con los colores 'bianconeri', reincidió al abrir el marcador en la Toscana, desviando con el vientre tras una volea de Filip Kostic, en el minuto 9.



Milik, recién llegado a la Juventus desde el Marsella, era titular por primera vez en su nuevo equipo, mientras que la estrella ofensiva del equipo, el serbio Dusan Vlahovic, fue suplente y no entró en juego en esta ocasión.



La Fiorentina (10ª) igualó en el 29, con un tanto del marfileño Christian Kouamé, que sorprendió a Mattia Perin, el arquero que suple la baja del polaco Wojciech Szczesny, que se lesionó en un tobillo en el anterior duelo ante La Spezia.



La 'Viola' estuvo cerca de firmar el segundo, pero el serbio Luka Jovic falló un penal que había sido pitado por una mano del argentino Leandro Paredes, que debutó con la Juventus, club al que se unió hace apenas dos días procedente del París Saint-Germain.



"Podríamos haber decidido el partido en la primera parte pero es un buen resultado", se conformó el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri.