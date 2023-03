¿El adiós de Müller en su Selección?: Flick priorizará a los jóvenes contra Perú y Bélgica

El seleccionador alemán, Hansi Flick, desea dar "una oportunidad a los jugadores jóvenes" y no convocará a Thomas Müller ( 33 años) para los amistosos de finales de marzo ante Perú y Bélgica, explicó el técnico en una entrevista a Kicker.

"Thomas Müller no estará ahí para los dos próximos partidos. He hablado de ello con él, me gustaría darle una oportunidad a los jugadores jóvenes en la Nationalmannschaft", explicó Flick en una entrevista que se publica en la edición del lunes de la revista especializada en fútbol.