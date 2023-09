El alemán del PSG Julian Draxler firma por el Al-Ahli de Qatar

El jugador de 29 años fue traspasado con carácter definitivo al club catarí, que precisó que Draxler firmó hasta el verano de 2025, aunque no se desveló el montante de la operación.



Llegado a París en enero de 2017 procedente del Wolfsburgo alemán, Julian Draxler disputó 198 partidos con el PSG (26 goles) antes de ser cedido la temporada pasada al Benfica de Lisboa.



Cuatro veces campeón de la Ligue 1 francesa (2018, 2019, 2020,2022), y campeón del mundo en 2014 con Alemania, Draxler no llegó a consolidarse como titular en París.



Draxler coincidirá en el campeonato Qatarí con otro antiguo centrocampista del PSG, el italiano Marco Verratti, que fichó por el Al-Arabi SC.