El alemán Kimmich, en la mira del Barcelona

El problema con Zubimendi, su precio: 60 millones de euros (la Real exige su cláusula). El presidente Joan Laporta prefiere no tener que pagar tal dineral a ningún equipo de la Liga que se haya ensañado con el Barcelona a partir del Caso Negreira.

Ante este escenario, ha aparecido en los últimos meses una oportunidad inesperada que parece que encaja y convence a todos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Se trata de Joshua Kimmich, de 28 años y que no está pasando por su mejor momento personal en el Bayern Múnich.

Kimmich lleva ya ocho años en el Bayern Múnich, pero este curso ha vivido situaciones tensas y desagradables. No hay el mejor ambiente dentro del vestuario, dividido y con varios clanes, y no entendió la repentina destitución del ex entrenador Julian Nagelsmann. Fue entonces cuando empezó a plantearse una salida del equipo alemán.