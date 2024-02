El amistoso entre Always Ready y The Strongest en El Alto quedó suspendido

Always Ready recibió la buena noticia por parte de la Conmebol en sentido que el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto fue habilitado para partidos internacionales, pero lo malo es que al mismo tiempo se le recomendó que no utilice dicho escenario para que la cancha llegue en buenas condiciones al partido del 20 de febrero contra Sporting Cristal de Perú, por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Esto originó que la dirigencia del club millonario tenga que suspender el partido amistoso contra The Strongest, que estaba programado para el martes 6 de febrero, desde las 20:00, día en que iba a realizar la presentación de su plantel para esta temporada, en la denominada Noche Alteña.

“El club Always Ready informa que el partido contra The Strongest será suspendido por recomendación y pedido de nuestro ente superior, Conmebol, con el motivo de garantizar el buen estado del campo de juego para la Copa Libertadores en nuestra casa, Villa Ingenio. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la cancelación del evento. Las personas que adquirieron sus entradas pueden solicitar la devolución del dinero en los puntos de venta autorizados”, dice el comunicado público de Always Ready.