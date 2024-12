El Atlético de Madrid ganó al Getafe y subió al segundo puesto que ocupaba el Real Madrid

Lanzado por una racha de once victorias seguidas inigualable en el presente del fútbol europeo, este Atlético de Madrid también gana los partido grises, incluso cuando ni Julián Alvarez ni Antoine Griezmann relucen en su esquema; rescatado del decepcionante 0-0 ante el Getafe por un magnífico cabezazo de Alexander Sorloth a pase de Nahuel Molina para situarse con el liderato al alcance, a la espera de su próxima visita al Barcelona.

Cuando más consolidado parece el onceno de Diego Simeone, el mismo que ante el Slovan, fueron dos suplentes, dos futbolistas que circulan por las dudas, los ejecutores de un golazo en el minuto 69 y de la derrota mínima del Getafe, que se mantuvo en el encuentro siempre que le bastó con replegarse y defender el empate. Después, no le dio para el 1-1.

Un triunfo cuyo valor es oro, porque no jugó bien en ningún momento del choque y salió vencedor de una mala tarde en lo colectivo y en casi todas las individualidades más determinantes que posee, en el tránsito hacia el asalto que se propone a la cima de la clasificación. Ya está al alcance, tras el empate del Real Madrid el sábado en Vallecas.

El Atlético rebajó su nivel. Ni tan desbordante ni tan concluyente ni tan intenso como en otras ocasiones. Pero, sobre todo, nada preciso. Un aspecto esencial en el fútbol, más que determinante en partidos de este tipo, cuando enfrente lo aguardan once hombres ordenados detrás del balón, sin la necesidad de asumir ni el más mínimo riesgo.

El Getafe lo tenía muy claro. Su prioridad fue netamente defensiva. Natural en un escenario como el Metropolitano, medido a un Atlético lanzado a golpe de diez victorias seguidas. Soportó su primer arreón, con dos remates fallidos de Samuel Lino, de nuevo en el once tipo tan consolidado que aparenta ya Simeone. Los mismos once contra el Slovan. Pero también diez de los once contra el Valladolid y contra el Sevilla. Es más que descriptivo.