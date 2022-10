El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Antoine Griezmann

El Atlético de Madrid hizo oficial este lunes el fichaje hasta 2026 del delantero francés Antoine Griezmann, quien se encontraba cedido por el Barcelona en el club rojiblanco.



"El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann, quien desde verano de 2021 y hasta la fecha había militado en nuestro club como cedido por la entidad azulgrana", afirmó el Atlético en un comunicado.



El club 'colchonero' precisa que Griezmann "ha suscrito un contrato que le vinculará con nuestra entidad hasta el 30 de junio de 2026".



El Atlético no desvela el precio de la operación, pero el presidente del Barcelona, Joan Laporta, había afirmado el domingo en una asamblea de socios, que el traspaso es "por 20 millones (de euros, 19,4 millones de dólares) fijos, más cuatro (3,8 millones de dólares) en variables de fácil cumplimiento".



"Además, si el Atlético lo vendiera, nos pagaría la diferencia hasta llegar a los 40 millones de euros (38,8 millones de dólares)", añadió Laporta.



Esos 40 millones de euros eran los que estaban previstos, inicialmente, en la opción de compra obligatoria según un criterio de tiempo de juego incluida en el contrato de cesión del internacional francés.



El desacuerdo sobre como funcionaban esos criterios temporales habían llevado al técnico rojiblanco, Diego Simeone, a limitar a tan solo media hora de juego por partido la participación del francés desde el inicio de la temporada.



- Una señal -

La inclusión de Griezmann en el once inicial el sábado frente al Girona en Liga, tras jugar también de inicio la pasada semana contra el Brujas en Champions, pareció señalar hacia el acuerdo oficializado este lunes por el Atlético.



"Feliz de estar donde quiero estar! Gracias a todos! Aupa Atleti", escribió Griezmann en su cuenta oficial de Twitter, tras hacerse oficial su traspaso.



Griezmann vuelve así a ser jugador 'de pleno derecho' del Atlético, donde jugó una primera época desde 2014 hasta su traspaso al Barcelona en el verano de 2019 por 120 millones de euros (116 millones de dólares).



Tras dos temporadas decepcionantes en el club azulgrana, el delantero francés regresó cedido por dos temporadas al Atlético de Madrid con la opción de compra activada este lunes.



Pese a su, hasta ahora, escaso tiempo de juego, el campeón del mundo de 2018 ha vuelto a mostrarse como uno de los hombres más decisivos del conjunto del 'Cholo'.



El artillero francés ha participado en once encuentros oficiales desde el comienzo de la temporada en los que ha marcado tres goles y dado dos asistencias.



Ganador con el Atlético de una Supercopa de España (2014), una Europa League (2018) y una Supercopa de Europa (2018), el acuerdo por Griezmann supone un alivio para Simeone que puede ya contar con el francés a tiempo completo.