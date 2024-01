El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid con su defensa en alerta

"Otra vez encajamos muchos goles. Tenemos cosas que mejorar. Sabemos que es algo que tenemos que mejorar", afirmaba el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, el miércoles pasado tras perder 5-3 con el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.



El encuentro celebrado en el estadio Al-Awwal Park de Riad fue el inicio de una intensa serie de derbis entre los dos gigantes de la capital, que continúa el jueves y que se cerrará el 4 de febrero con el choque de la 23ª jornada liguera.



Tras esa derrota en la Supercopa, los rojiblancos buscan ahora resarcirse y lograr su segunda victoria sobre los merengues, después de imponerse al Real Madrid en septiembre 3-1 en LaLiga, en la única derrota sufrida esta temporada por los hombres de Carlo Ancelotti.



El técnico rojiblanco, Diego Simeone, tendrá que buscar la fórmula para volver a convertir a su equipo en el rocoso conjunto que adquirió fama como uno de los mejores en defensa.



- "Más goles de lo debido" -

"Estamos recibiendo más goles de lo debido y en esa faceta necesitamos mejorar", reconocía el 'Cholo' el 19 de diciembre pasado tras empatar 3-3 con el Getafe en el campeonato español.



El Atlético ha encajado 15 goles en sus últimos seis partidos, incluidos los cinco tantos que recibió ante el Real Madrid en Riad hace una semana.



En lo que va de temporada, el portero Jan Oblak ha tenido que recoger el balón de dentro de su red en 41 ocasiones, diez más que en toda la temporada 2015-2016, la mejor del Atlético en defensa, en la que alcanzó la final de la Champions y compitió por LaLiga hasta el final.



La debilidad del conjunto rojiblanco en defensa contrasta con la fortaleza que exhibe en ataque, que, en parte podría explicar lo primero, al exponerse más a los ataques del rival.



Frente al Real Madrid hace una semana, los hombres de Simeone llegaron mucho e hicieron tres goles, pero también quedaron más desguarnecidos atrás permitiendo los rápidos contraataques de los merengues.



"Sabemos que es algo (la defensa) que tenemos que mejorar. Hasta que no lo mejoremos pasarán partidos así", dijo tras la semifinal de Supercopa Griezmann.



"Es algo que representa al Atlético de Madrid; ser una defensa muy fuerte y no hablo sólo de los defensores, sino de todos, hay que mejorarlo", añadió el francés, que junto a su compañero Álvaro Morata, se encuentra entre los máximos goleadores del campeonato español.



- Equipo ofensivo -

El Atlético de Madrid ha marcado en lo que va de temporada 62 goles en 27 partidos oficiales de los que 34 han sido obra de Álvaro Morata y Antoine Griezmann, a partes iguales.



Sin problemas delante, Simeone busca dar con la clave para volver a ser el equipo correoso que alcanzó fama, pero al que parecen haber hecho daño atrás las lesiones de José María Giménez o la irregularidad de Stefan Savic.



"Tengo que buscar las herramientas que ellos necesitan para recuperar esa seguridad defensiva que siempre tuvimos", había afirmado el técnico argentino en Movistar+ tras el partido del pasado miércoles.



"Es una labor que como entrenador tengo que hacer porque ofensivamente trabaja bien. Esto es como cuando llegué al club, que el equipo marcaba goles pero no defendía tan bien, la responsabilidad es absolutamente mía", insistió Simeone.



El partido del jueves se erige como una posibilidad de dar un paso adelante, tomarse la revancha y dejar fuera de la Copa a su verdugo de la pasada Supercopa.