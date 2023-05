El Atlético golea al Cádiz y adelanta al Real Madrid

El Atlético de Madrid adelantó al Real Madrid en la clasificación liguera tras imponerse este miércoles 5-1 al Cádiz, con un doblete de Antoine Griezmann, en la 33ª fecha del campeonato español.



El Atlético supera en un punto a los merengues, pero se queda a 13 del líder Barcelona, que podría proclamarse campeón en la próxima jornada liguera.



Los hombres del 'Cholo' Simeone consolidan con su victoria su plaza de Champions, gran objetivo de los rojiblancos. El Atlético dominó por completo en su feudo del Metropolitano a un Cádiz, que saltó al césped principalmente a defenderse y dejar la iniciativa a los locales.



Apenas había empezado a rodar el balón, cuando Griezmann cruzó un gran disparo a pase de Yannick Carrasco para abrir el marcador (2).



El gol ponía muy de cara el partido para el Atlético frente a un Cádiz, necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso que tiene a sólo un punto.



El Cádiz se vio arrollado por un Atlético volcado al ataque, al que los visitantes sólo podían oponer algunas salidas al contraataque.



El portero argentino del Cádiz Conan Ledesma se lució para detener un cabezazo de Álvaro Morata (6), quien también se toparía con el guardameta en otro disparo cruzado (39).



Al filo de la media hora, Lemar dejó un balón a Griezmann, que remató cruzado para hacer el 2-0 (27).



El tanto aportaba tranquilidad al Atlético para evitar sustos como el gol anulado a Momo Mbaye por fuera de juego (21), que hubiera supuesto el empate 1-1.



- Fiesta rojiblanca -

El festival rojiblanco continuó tras la pausa con un tiro a bocajarro de Morata para poner el 3-0 (49) antes de que Carrasco rubricara el 4-0 al transformar un penal (56).



El Cádiz marcó el gol del honor por medio de Anthony Lozano (72), pero apenas un minuto después Molina ampliaba la cuenta rojiblanca hasta el 5-1 definitivo.



La victoria impulsa a los rojiblancos pero mantiene al Cádiz en la pugna por evitar el descenso, en la que también está inmerso el Getafe, que ganó este miércoles 1-0 al Celta.



El gol de penal del turco Enes Unal (3) dio al Getafe la primera victoria desde que José Bordalás volvió a hacerse cargo del equipo la pasada semana.



El Celta, que busca dar un último paso hacia la permanencia, llevó la iniciativa del encuentro pero no encontró la forma de superar la férrea defensa del 'Geta'. La victoria no sirve para sacar al Getafe de los puestos descenso, pero le permite soñar con la permanencia.



En el primer partido del día, el Valencia, que marca la salvación empatado a puntos con el Getafe no pudo pasar del empate 1-1 con el Villarreal.



El 'Submarino Amarillo' se adelantó con un tanto de Nicolás Jackson (61), pero Samuel Lino igualó para el Valencia (71).