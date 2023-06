El Barça conquista su segunda Champions femenina con una gran remontada

La polaca Ewa Pajor -máxima anotadora de esta Champions con nueve tantos- había abierto el marcador en el 4 y Alexandra Popp (37) había ampliado la cuenta para las subcampeonas de la Bundesliga.



En el inicio de la segunda mitad, Patri Guijarro (48, 50) equilibró el marcador y la sueca Fridolina Rolfö (70) terminó dando el gol de la victoria.



De Gotemburgo en 2021 a Eindhoven en 2023. Dos años después de haber hecho historia con el primer título de la Champions femenina para un club español, el Barcelona reconquistó la corona que había perdido el año pasado al caer 3-1 contra el Lyon en una dolorosa final en Turín.



Alexia Putellas, la doble Balón de Oro y estrella del Barça, empezó como suplente y entró en juego en el 88, jugando así sus primeros minutos en esta Champions tras perderse casi toda la temporada por una grave lesión de rodilla.



El Barcelona cierra así una temporada de ensueño, en la que conquistó también con autoridad la Liga española, por cuarto año consecutivo. Solo se le escapó la Copa de la Reina por una eliminación en los despachos tras un caso de alineación indebida.



- Resurrección tras el descanso -

En el inicio del partido, un jarro de agua fría cayó sobre la ilusión del Barça en el minuto 4, cuando la experimentada internacional inglesa Lucy Bronze, recién recuperada tras una artroscopia en la rodilla derecha, perdió un balón en las inmediaciones de su área ante una atenta Ewa Pajor, que desde la frontal de la misma envió un potente tiro que la arquera Sandra Paños llegó a tocar pero sin evitar el tanto.



Esa desventaja tan temprana ponía el terreno cuesta arriba a un Barça que rozó el empate en el 12, en un saque de esquina que remató fuera Irene Paredes, con todo a favor.



Pese a bajar las revoluciones, el Barça seguía buscando el tanto del empate para recuperar la ilusión, con acercamientos de peligro.



Pero entonces llegó el segundo zarpazo de las alemanas, en forma de balón colgado al área de Pajor para que Alexandra Popp (37) marcara rematando de cabeza ante Paños.



Era la cuarta final de Champions en la que Popp conseguía marcar, después de 2014, 2016 y 2020, con lo que igualaba el récord de la noruega Ada Hegerberg, que lo consiguió con el Lyon.



En el descuento de la primera parte, Salma Paralluelo metió la pierna para rematar sola ante la guardameta Merle Frohms, que blocó a tiempo.



Todo cambió en el inicio de la segunda parte, con un doblete de Patri Guijarro, que fue luego elegida por la UEFA la mejor de la final.



Primero en el 48, con una combinación con Caroline Graham Hansen que Guijarro culminó con un tiro en el área para acortar la desventaja. En el 50 devolvió la igualdad al marcador al firmar el 2-2 de cabeza, a centro de Aitana Bonmatí.



Sandra Paños frenaba los intentos del Wolfsburgo de reaccionar, especialmente ante los intentos de Popp (67) y Pajor (68).



El Barcelona culminó entonces su remontada con el tercero de su cuenta particular, ayudado por un error de la defensa rival. Mariona Caldentey no logró rematar en un barullo en el área, pero el balón terminó en corto para la sueca Fridolina Rolfö, que puso así el 3-2.



En el final del partido, el Barcelona consiguió controlar su ventaja sin grandes complicaciones para cerrar con final feliz su cuento de hadas.