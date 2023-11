El Barça da un paso atrás y reaparecen las dudas

"Hoy ha sido uno de los peores partidos desde que llegué hace dos años", afirmó rotundo el entrenador del Barça, Xavi Hernández, tras el encuentro disputado el martes en Hamburgo.



Sin mordiente en ataque y flojo en defensa, el equipo azulgrana despertó en la segunda parte metiendo al Shakhtar en su campo, pero sin lograr superar la férrea defensa ucraniana.



El Barça sólo pudo tirar una vez a puerta, insuficiente para equilibrar el zarpazo de Danylo Sikan, en un partido en el que un empate habría enviado a los azulgranas a octavos por primera vez en dos años.



"De mal en peor", tituló este miércoles el diario deportivo catalán Sport, mientras que su competidor Mundo Deportivo abre con un "Decepcionante".



- "Juego pésimo" -

"El juego fue pésimo, el equipo sólo disparó una vez entre los tres palos y Xavi no supo revertir la situación", resumió Sport en subtitulo en su primera.



El Barça cerró en Hamburgo un descenso iniciado el 28 de octubre con la derrota en el clásico liguero contra el Real Madrid, donde dominó 70 minutos por delante en el marcador antes de verse remontado por los merengues en el estadio Olímpico de Montjuïc.



El sábado pasado venció de forma agónica a una mejor Real Sociedad, hasta el punto de que Xavi confesó que la "victoria es oro para nosotros, que desde el banquillo no la esperábamos, sinceramente".



La derrota ante el Shakhtar, en la el portero Marc-André Ter Stegen fue el mejor del Barça, ha terminado por cerrar un duro ciclo, del que sale especialmente perjudicado el delantero polaco Robert Lewandowski.



El máximo goleador de la pasada Liga, acumula 6 goles en 13 partidos y lleva ya seis encuentros sin ver puerta, su peor racha desde la temporada 2010-2011 cuando encadenó 10 partidos en blanco.



"Es el momento de que el polaco dé un paso adelante, pero también que lo hagan sus escuderos: Raphinha, Ferran Torres, Joao Félix y Lamine Yamal", consideró este miércoles Sport.



- Bloqueo mental -

"Creo que hacemos las cosas mal en general, en ataque y defensa. La presión tras pérdida no es la que debe ser... hay que recuperar a los jugadores. Hay que generar más", insistió Xavi, tras el partido en Hamburgo.



La derrota también pone presión sobre el técnico azulgrana y sus decisiones.



"El equipo blaugrana no intimida, pero sobre todo es que ha perdido el ritmo de la pelota y no ha encontrado todavía un sistema convincente y reconocible con continuidad", escribió este miércoles el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, en su columna.



"Es un bloqueo mental, no físico", justificó Xavi, que insiste en que "hay que ser otra vez reconocibles en el juego y que los jugadores recuperen la confianza en sí mismos".



Para ello, el técnico azulgrana cuenta con una reacción de sus jugadores el fin de semana contra el Alavés en LaLiga, donde marcha en la tercera posición de la tabla a cuatro puntos del líder, Girona.



Después llegará el parón internacional que puede servir para que técnico y jugadores vuelvan a poner el reloj a cero y encaren de mejor manera la última parte del año y especialmente, el próximo encuentro de Champions, en casa contra el Oporto, el 28 de noviembre.