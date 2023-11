El Barcelona contra sus fantasmas para recibir al Oporto

El buen inicio del conjunto azulgrana en la máxima competición continental se vio frenado en seco con la sorprendente derrota 1-0 contra el Shakhtar Donetsk en la cuarta jornada del torneo, en un encuentro en el que le hubiera bastado un empate para pasar.



El Barça retuvo el liderato del grupo H, pero vio como el Oporto, su principal rival y segundo clasificado de la llave, le empataba a 9 puntos, y el Shakhtar se puso a tres puntos de ambos, con seis unidades todavía por disputarse.



"Es un partido importantísimo, vital. Tenemos las opciones intactas de quedar primeros de grupo, después de dos años sin poder clasificar a octavos", declaró Xavi el lunes en rueda de prensa.



El equipo azulgrana necesita la victoria ante los portugueses para asegurar su pase a octavos, aunque también le podría valer el empate siempre que el Shakhtar no gane al Amberes belga, ya desahuciado, en el otro encuentro de la llave.



- Objetivo prioritario -

Tras dos años cayendo en la fase de grupos, el Barça tiene como uno de sus principales objetivos llegar a la fase de eliminación directa de la Champions, lo que se podría complicar si tropieza con los lusos en el estadio Olímpico de Montjuic.



El partido se erige como otra dura prueba para un equipo que sigue sembrando dudas con su juego, como las que volvió a dejar el sábado en su empate con el Rayo Vallecano 1-1 en el campeonato español.



"No estamos al nivel que estábamos hace un mes y medio o dos meses", reconoció Xavi el lunes. "Tenemos que recuperar ese nivel, tenemos que recuperar nuestra presión alta, nuestro juego posicional y nuestra mentalidad ganadora".



Pese a la vuelta de los lesionados Frenkie de Jong y Pedri en el centro del campo, los dos cerebros del Barça necesitan tiempo para volver a su nivel y la creación del equipo azulgrana se resiente.



A ello se une el duro golpe de la lesión de Gavi, baja para lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, privando a los catalanes de su combatividad.



Además, el Barça podría verse también privado del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen, tocado en la espalda con su selección.



"Mañana (el martes) va a probar Marc (Ter Stegen) para ver cómo está de dolor", anunció el entrenador en la víspera del partido.



- "Partido complicado" -

El entrenador del Barça también ha visto como el buen arranque goleador de hombres como Ferran Torres o Joao Félix se ha estancado, mientras Robert Lewandowski ha marcado siete goles en 14 partidos de Liga, la mitad de los que llevaba el pasado año a estas alturas.



El Oporto se presenta como la gran ocasión para recuperar sensaciones y ganar confianza con el pase a la siguiente ronda de la Champions.



"Es un partido complicado, siempre en la Champions hay rivales difíciles, que cuestan de afrontar, pero tenemos que ganar sí o sí para asegurarnos estar ya en la siguiente ronda", dijo Pedri a los medios del club azulgrana.



"Es un rival difícil, pero creo que lo sabremos sacar", añadió el joven centrocampista, que aún no ha encontrado su mejor versión.



El Barça mira con optimismo al Oporto, pero no puede descuidarse contra un equipo que podrá contar con el delantero brasileño Evanilson, autor de cuatro goles en la Champions, los mismos que Antoine Griezmann, Harry Kane o Erling Haaland.



El atacante apenas jugó unos minutos, tras superar una lesión de tobillo, en la sufrida victoria azulgrana 1-0 en Oporto el 4 de octubre pasado.



Desde entonces, Evanilson ha ido ganando protagonismo con nueve goles en once encuentros oficiales y se perfila como uno de los principales peligros para la portería azulgrana.