El Barcelona quiere a Kanté, pero se preocupa por la lesión del jugador

"No he hablado últimamente con Kanté sobre su estado físico y como se siente, pero podría estar llegando al final de su carrera. Estamos hablando de un ser humano y hay momentos en los que el cuerpo dice basta y hay que parar. Si no está bien lo debe asumir y si puede seguir ayudando al Chelsea, mejor. Hay que estar preparado para todo", señaló el futbolista a 'The Sun'.